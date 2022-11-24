Emine Erdoğan'dan öğretmenler günü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yerdi:
Kıymetli öğretmenlerimizi Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Yalnızca “öğreten” değil, çocuklarımızın karakterini sevgisiyle inşa eden, bilgisiyle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.
Kıymetli öğretmenlerimizi Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2022
Yalnızca “öğreten” değil, çocuklarımızın karakterini sevgisiyle inşa eden, bilgisiyle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/BdploX2hC0