Emine Erdoğan’dan ‘normal doğum’ çağrısı

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Emine Erdoğan, Beştepe’de yapılan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda şunları söyledi: “Normal doğumun bütün faydalarına rağmen ne yazık ki, günümüz dünyasında kadınlar bu eşsiz tecrübeyi olması gereken doğal haliyle yaşayamıyor. Sezaryen, ‘büyük bedelleri olan cerrahi bir operasyon’ yerine, ‘pratik, hızlı ve ağrısız bir doğum seçeneği’ olarak tanıtılıyor. Şunun altını çizmeliyim ki, tıbbi gerekçelerle, doğru zamanda yapıldığında sezaryenin hayat kurtarıcı özelliği çok önemlidir.

İKİ ÇOCUKTAN BİRİ SEZARYEN

Ancak maalesef, Dünya Sağlık Örgütü’nce açıklanan yüzde 15’lik makul sezaryen sınırının, ülkemizde ciddi manada aşıldığını görüyoruz. Bugün Türkiye’de dünyaya gelen iki çocuktan birisi sezaryenle doğuyor. Hızlı ve kolay bir yöntem olarak sunulan sezaryenin, anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli hasarlar bıraktığı bilimsel olarak da biliniyor.”

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AZRA AKIN ANLATTI

Normal doğum yapan ve 5 aylık anne olan eski Türkiye ve Dünya Güzeli, oyuncu Azra Akın da deneyimini şöyle paylaştı: “Tıbbi bir zorunluluk olmadığı takdirde iyi bir hazırlıkla tüm kadınların bunu yapabileceğini söylüyorum. Tıbben sorunlu olmadığı sürece sezaryenlerin önlenmesi ve doğal doğuma yönlendirmek için çevremdeki anne adaylarına bireysel olarak her zaman örnek ve destek olmaya özen gösteriyorum. Çünkü ben doğal doğumun mucizesinin her anını ve bebeğimi dünyaya getirmenin gururunu o anda yaşadım.”