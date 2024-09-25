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Emine Erdoğan'dan New York’taki Afrika programıyla ilgili paylaşım

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#New York
Emine Erdoğandan New York’taki Afrika programıyla ilgili paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 20:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımıyla ilgili programa ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika’nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan 'Afrika Yemek Kültürü' kitabımızın, kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini diliyorum. Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.

Erdoğan paylaşımına "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Ev Yemek Kitabı" tanıtım programından bir video da ekledi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#New York

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