Emine Erdoğan'dan New York’taki Afrika programıyla ilgili paylaşım

Güncelleme Tarihi:
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika’nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan 'Afrika Yemek Kültürü' kitabımızın, kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini diliyorum. Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın" dedi.
Erdoğan paylaşımına "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Ev Yemek Kitabı" tanıtım programından bir video da ekledi.
Bir lokma, ancak bir gönülde yer bulduğunda tükenmeyecek bir zenginliğe dönüşebilir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 25, 2024
New York Türkevi’nde “Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni Afrika Ev Yemek Kitabı” Tanıtım Programı’nda kıymetli lider eşlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini… pic.twitter.com/hWBU6tUXUx