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Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#New York
Emine Erdoğandan New Yorkta yoğun Sıfır Atık diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta “Sıfır Atık” gündemiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yürüttüğü lider eşi diplomasisiyle “Sıfır Atık” gündeminin küreselleşmesi hız kazandı.

 

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#Emine Erdoğan#Sıfır Atık#New York

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