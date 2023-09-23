Emine Erdoğan'dan New York'ta yoğun 'Sıfır Atık' diplomasisi

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yürüttüğü lider eşi diplomasisiyle “Sıfır Atık” gündeminin küreselleşmesi hız kazandı.
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yürüttüğü lider eşi diplomasisiyle “Sıfır Atık” gündeminin küreselleşmesi hız kazandı. pic.twitter.com/oXQhiHSZgm— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 23, 2023