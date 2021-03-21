Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."

Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. #NevruzBayramı tüm insanlığa kutlu olsun! pic.twitter.com/VLLLGsHtT0 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 21, 2021

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