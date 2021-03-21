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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.03.2021 - 21:05 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."

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