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Emine Erdoğan'dan net mesaj: Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olacağız

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#Emine Erdoğan#Çocuklar İçin Zirve#Uluslararası Toplum
Emine Erdoğandan net mesaj: Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 12:02

Özbekistan'daki 'Çocukların Refahı Dünya Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan, çocukların meselelerinin her zaman küresel gündemin merkezinde tutulması gerektiğini belirterek, Gazze ve çatışma alanlarındaki çocukların korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'nde lider eşleri ve farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya geldiklerini bildirdi. Zirvede çocukların refahını çağın ihtiyaçları doğrultusunda ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, geleceğe dair ortak sorumlulukları değerlendirdiklerini kaydetti.

Emine Erdoğandan net mesaj: Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olacağız

'ÇOCUK, İNSANLIĞIN KALBİDİR'

Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, “Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır. Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya, ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğandan net mesaj: Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olacağız

Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle kurulan gönül birliğinin daim olmasını dileyerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.

Emine Erdoğandan net mesaj: Savaş bölgelerindeki çocukların sesi olacağız

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#Emine Erdoğan#Çocuklar İçin Zirve#Uluslararası Toplum

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