×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Mutfağın Elçileri'ne teşekkür mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı#Mutfağın Elçileri
Emine Erdoğandan Mutfağın Elçilerine teşekkür mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 16:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mutfağın Elçileri'nin Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini tanıtım programında emeği geçenlere teşekkür etti.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Kültürlerimiz farklı ama lezzetlerimiz ve duygularımız aynı… Dost ülkelerimizin temsilcilerinin Türk Mutfağı’nı keşif yolculuğuna tanıklık etmek büyük mutluluk. Asırlık tariflerimizi şeflerimizle beraber deneyimlerken dünyaya, sağlıklı, atıksız ve zengin mutfak kültürümüzü de tanıtan Mutfağın Elçileri’ni gönülden kutluyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı#Mutfağın Elçileri

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA