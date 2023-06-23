Emine Erdoğan'dan Mutfağın Elçileri'ne teşekkür mesajı

Haberin Devamı

Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Kültürlerimiz farklı ama lezzetlerimiz ve duygularımız aynı… Dost ülkelerimizin temsilcilerinin Türk Mutfağı’nı keşif yolculuğuna tanıklık etmek büyük mutluluk. Asırlık tariflerimizi şeflerimizle beraber deneyimlerken dünyaya, sağlıklı, atıksız ve zengin mutfak kültürümüzü de tanıtan Mutfağın Elçileri’ni gönülden kutluyorum. Programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.