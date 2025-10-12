×
Emine Erdoğan'dan "Mersin Balığı Projesi"ne tebrik

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumaya yönelik projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için hayata geçirdiği projeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Mersin balığına ilişkin videoya da yer veren Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rize'nin derin sularında yeniden umut yeşeriyor, doğanın mirası, ne mutlu ki insan emeğiyle yeniden güvence altına alınıyor. 250 milyon yıllık geçmişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığını korumak için örnek bir projeye imza atan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini yürekten tebrik ediyorum.

"İNANIYORUM Kİ NİCE PROJELERE İLHAM OLACAK"

Dünyanın en değerli su hazinelerinden birini gelecek nesillere aktarma gayreti, Türkiye'nin çevre ve biyolojik çeşitlilik alanındaki kararlılığının da bir göstergesidir. Bir türü korumak, aslında ekosistemi, kültürü ve geleceği korumaktır. İnanıyorum ki bu vizyoner çalışma, nice projeye ilham olacak ve ülkemizi su ürünleri yetiştiriciliği alanında dünya çapında bir marka haline getirecektir."

