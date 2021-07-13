Son Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum.' dedi.
Emine Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum.