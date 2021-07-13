Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi açıklaması

Emine Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:



Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum.

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