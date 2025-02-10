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Emine Erdoğan'dan Malezya mesajı: Büyük onur duyduk

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#Emine Erdoğan#Malezya#Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğandan Malezya mesajı: Büyük onur duyduk
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 12:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen fahri doktora için "Bu kıymetli paye, Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir nişanesidir." dedi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı’na tanıklık etmekten büyük onur duyduk.

Emine Erdoğandan Malezya mesajı: Büyük onur duyduk

Bu kıymetli paye, Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir nişanesidir.

Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz.

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Emine Erdoğandan Malezya mesajı: Büyük onur duyduk

Emine Erdoğandan Malezya mesajı: Büyük onur duyduk

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#Emine Erdoğan#Malezya#Recep Tayyip Erdoğan

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