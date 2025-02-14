Emine Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerine ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya, Endonezya ve Pakistan'da dostluk ve kardeşlikle geçen güzel anların ardından gönüllerde iz bırakan hatıralarla döndük. Bu güçlü bağların, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk, işbirliği ve ortak geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin videoya da yer verildi.