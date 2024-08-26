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Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

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#Emine Erdoğan#Malazgirt Zaferi#Malazgirt
Emine Erdoğandan Malazgirt Zaferi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 09:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır.

Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

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#Emine Erdoğan#Malazgirt Zaferi#Malazgirt

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