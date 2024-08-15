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Emine Erdoğan'dan Maimunah Mohd Sharif’e tebrik

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#Emine Erdoğan#Maimunah Mohd Sharif#Malezya
Emine Erdoğandan Maimunah Mohd Sharif’e tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 12:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un Belediye Başkanı olarak atanan, Birleşmiş Milletler Habitat Eski İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’i tebrik etti.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un Belediye Başkanı olarak atanan, Birleşmiş Milletler Habitat Eski İcra Direktörü, değerli dostum Maimunah Mohd Sharif’i gönülden tebrik ediyorum.

BM’de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için ilham kaynağı oldu.

Bu tecrübelerin ışığında Kuala Lumpur’da atacağı her adımın, şehrin ruhuna dokunan bir dönüşüm olacağına inancım tam.

Sayın Sharif’e ortak evimiz dünyanın yarınlarına yaptığı katkılar için gelecek nesiller adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.

 

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#Emine Erdoğan#Maimunah Mohd Sharif#Malezya

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