×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan 'Macaristan' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Macaristan#Türk-Macar Kültür Yılı
Emine Erdoğandan Macaristan paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşarak "2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık." dedi.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.

Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Macaristan#Türk-Macar Kültür Yılı

BAKMADAN GEÇME!