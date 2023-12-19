Emine Erdoğan'dan 'Macaristan' paylaşımı

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının “Türk-Macar Kültür Yılı” ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.

Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum.