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Emine Erdoğan'dan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi' ziyareti

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maarif
Emine Erdoğandan Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 17:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret etti

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret ettik.

Emine Erdoğandan Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi ziyareti

Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet’in 1960’lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor.

Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum.

Emine Erdoğandan Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi ziyareti

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#Emine Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maarif

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