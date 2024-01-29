Emine Erdoğan'dan 'Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi' ziyareti

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret ettik.

Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet’in 1960’lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor.

Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum.