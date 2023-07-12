×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Litvanya'da tarihi simgeye ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Litvanya#Ziyaret
Emine Erdoğandan Litvanyada tarihi simgeye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 20:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın tarihi simgelerinden biri olan Büyük Dükler Sarayı’nı Resmi Eş Programı kapsamında ziyaret etti.

Haberin Devamı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Litvanya’nın tarihi simgelerinden biri olan Büyük Dükler Sarayı’nı Resmi Eş Programı kapsamında ziyaret ettik. 15’inci yüzyıl dönemini günümüze taşıyan yapıyı, yerel müzik dinletisi eşliğinde inceleme fırsatı bulduk. Misafirperverlikleri ve hoşgörüleri için Litvanya Devlet Başkanı’nın eşi Diana Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınEmine Erdoğan Litvanyada savaş mağduru Ukraynalı kadın, çocuklarla bir araya geldiEmine Erdoğan Litvanya'da savaş mağduru Ukraynalı kadın, çocuklarla bir araya geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Litvanya#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık