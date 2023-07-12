Emine Erdoğan'dan Litvanya'da tarihi simgeye ziyaret

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Litvanya’nın tarihi simgelerinden biri olan Büyük Dükler Sarayı’nı Resmi Eş Programı kapsamında ziyaret ettik. 15’inci yüzyıl dönemini günümüze taşıyan yapıyı, yerel müzik dinletisi eşliğinde inceleme fırsatı bulduk. Misafirperverlikleri ve hoşgörüleri için Litvanya Devlet Başkanı’nın eşi Diana Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.