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Emine Erdoğan’dan lider eşleriyle su krizine çözüm için işbirliği

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#Emine Erdoğan#G20#Liderler Zirvesi
Emine Erdoğan’dan lider eşleriyle su krizine çözüm için işbirliği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a G20 Liderler Zirvesi’nde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, G20 Zirvesi resmi eş programında lider eşleriyle bir araya geldi.

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun eşi İriana Joko Widodo’nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle Endonezya’ya özgü dokumaları inceleyip yöresel el sanatları atölyeleri hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan’dan lider eşleriyle su krizine çözüm için işbirliği

Programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “Zirveler vesilesiyle dünya liderleri eşleri olarak ortak deneyimler sağlıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Zirvesi resmi eş programında, Endonezya Devlet Başkanı’nın eşi İriana Joko Widodo ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk YeoI’un eşi Kim Kun-hee ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, Farnendez ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İspanya Başbakanı’nın eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Bali’de görüştük. Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı hakkında tecrübelerimizi paylaştık. Dünyayı tehdit eden su krizi için küresel işbirliğinin önemine değinerek ülkemizdeki yenilenebilir enerji uygulamalarını anlattık” dedi.

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#Emine Erdoğan#G20#Liderler Zirvesi

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