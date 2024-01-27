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Emine Erdoğan'dan Lahey'deki İsrail kararına ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#İsrail#Gazze
Emine Erdoğandan Laheydeki İsrail kararına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 13:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum" mesajını paylaştı.

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İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum.

Kararın; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinli masumları acımasızca öldüren İsrail’in saldırılarını bir an önce durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum.

Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Türkiye ilk gün olduğu gibi yarın da bölgede kalıcı ateşkes tesis edilene kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecek.

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#Emine Erdoğan#İsrail#Gazze

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