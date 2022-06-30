Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere "anlamlı" tebrik kartı

#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Tebrik
Emine Erdoğandan koruyucu ailelere anlamlı tebrik kartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu ailelere yolladığı tebrik kartında, "Kıymetli koruyucu ailemiz, sizin yüce gönlünüz ve yüksek sorumluluk duygunuz sayesinde çocuklarımız sevgiyle büyüyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Türkiye genelindeki koruyucu ailelere birer tebrik kartı yolladı. Tebrik kartında koruyucu ailelerin gününü kutlayan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli koruyucu ailemiz, sizin yüce gönlünüz ve yüksek sorumluluk duygunuz sayesinde çocuklarımız sevgiyle büyüyor. Bir çocuğa yuva olup sevgi ve emek vermenin değeri ölçülemez. Umutla yarınlara hazırladığımız evlatlarımız hepimizin geleceği. Devletimiz de her koşulda sizin yanınızda olmaya devam edecek. Biz sizlerle büyük bir aileyiz. Hepinize en kalbi duygularla teşekkür ederim. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü kutlarım."

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl ilk kez 81 ilde düzenlenen şenliklerle kutlanan "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde 6 Temmuz'da Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi'nde koruyucu ailelerle bir program düzenlemeyi planlıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Tebrik

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly