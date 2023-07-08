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Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile' paylaşımı: Ruhlara şifa olacağına yürekten inanıyorum

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Çocuk
Emine Erdoğandan koruyucu aile paylaşımı: Ruhlara şifa olacağına yürekten inanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aileliğin önemine vurgu yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Aileliğin, ruhlara şifa olacağına, ektiğimiz gönüllülük tohumlarının dalga dalga dünyaya yayılacağına yürekten inanıyor, tüm çocuklarımızın iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çabalayan bireyler olmasını Rabbim’den diliyorum."

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Çocuk

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