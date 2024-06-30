×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Koruyucu Aile Günü#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile
Emine Erdoğandan Koruyucu Aile Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelerimize canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında.

Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koruyucu Aile Günü#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile

BAKMADAN GEÇME!