Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır.

Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücünde devam ediyor.

Devletimizin imkânları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor. 2002 yılında bu sayı, yalnızca 515’ti.

"KORUYUCU AİLELERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle, hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün Koruyucu Ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır.



Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücünde devam ediyor.



Devletimizin imkânları ve gönlü güzel insanların… pic.twitter.com/s8ZsPzLKCE — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 30, 2023