Emine Erdoğan’dan konutlarına kavuşan depremzedelere hayırlı olsun mesajı

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

Devletimiz, bütün enerjisini, dikkatini ve kadrolarını deprem mağduru vatandaşlarımızın gönüllerini ihya etmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek için seferber etti.

Çok kısa bir sürede inşaatı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy tipi kalıcı afet konutlarının depremzede vatandaşlarımızın yüreğine su serptiğine inanıyorum.

Bilhassa çevre dostu yaklaşımla tasarlanan akıllı konutlarda vatandaşlarımız, bahçelerinde ve tarlalarında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

Yuvalarına kavuşan kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.