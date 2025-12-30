Emine Erdoğan’dan KKTC’ye kompost makinesi hediyesi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çevre mühendisi olan eşi Nilden Bektaş Erhürman’a kompost makinesi hediye etti. Nilden Bektaş Erhürman, Emine Erdoğan'ın hediyesi olan kompost makinesinin bugün teslim alındığını duyurarak, Emine Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, çevre mühendisi olduğunu öğrenen Emine Erdoğan’ın bu değerli makineyi hediye etmek istediğini ifade ettiğini belirtti.



Emine Erdoğan'a makine için gönülden teşekkür ettiklerini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, söz konusu kıymetli makinenin KKTC Cumhurbaşkanlığı’na kurulacağını ve burada oluşan yeşil atıkların kompostlaştırılarak geri kazanılacağını aktardı. Elde edilen kompostun ise bahçede gübre olarak kullanılacağı ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, çevre için yapılacak çalışmalara önce bulundukları yerden başlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, çevre adına daha pek çok çalışmanın da yolda olduğunu belirtti.