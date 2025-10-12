Emine Erdoğan’dan ‘Kız Çocukları’ paylaşımı: Hiçbirinin hayali yarım kalmasın

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda özetle şöyle dedi:

“Eğitimde, sanatta, bilimde, sporda ve toplumsal yaşamdaki başarıları, toplumumuzun da dönüştürücü gücüdür. Her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Eğitim projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla onların geleceğe umutla yürümesi için gayret ediyoruz. Kalkınmanın anahtarı kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır. Filistin başta olmak üzere çatışmaların gölgesinde büyümek zorunda kalan kızlarımızı da yüreğimizde taşıyoruz. Hiçbir kız çocuğunun hayalinin yarım kalmadığı, barışın ve sevginin hüküm sürdüğü adil bir dünya diliyorum.”

 

#Emine Erdoğan#Kız Çocukları Günü#Toplumsal Sorumluluk

