Emine Erdoğan'dan Kırgızistan'da sergi ziyareti

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Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Bişkek’te, Kırgızistan Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Aigul Zhaparova’nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan’a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik.
Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık.
Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik.
Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı.