×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Kırgızistan'da sergi ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Kırgızistan#El Sanatları
Emine Erdoğandan Kırgızistanda sergi ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 10:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan’a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Bişkek’te, Kırgızistan Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Aigul Zhaparova’nın ev sahipliğinde, lider eşleriyle birlikte Kırgızistan’a özgü el sanatlarından oluşan etnik sergiyi ziyaret ettik.

Emine Erdoğandan Kırgızistanda sergi ziyareti

Maharetli ellerde şekillenen her eseri yakından inceleyerek Kırgız kültürünün estetik anlayışını ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık.

Programın devamında çocuk topluluklarının seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik.

Küçük yüreklerden yükselen melodiler, günümüze ayrı bir güzellik kattı.

Emine Erdoğandan Kırgızistanda sergi ziyareti

Emine Erdoğandan Kırgızistanda sergi ziyareti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Kırgızistan#El Sanatları

BAKMADAN GEÇME!