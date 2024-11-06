Emine Erdoğan'dan Kırgızistan Milli Tarih Müzesi’ne ziyaret

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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, 'Orta Asya’nın derin tarihine açılan bir kapı olan Kırgızistan Milli Tarih Müzesi’ni ziyaret ettik. Kırgızistan Devlet Başkanı’nın eşi Aigul Zhaparova ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Anikó Lévai ile yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan eserleri inceledik. Müze içerisinde yer alan Dîvânu Lugâti’t-Türk Sergisi kapsamında, kadim sözler eşliğinde, 950 yıl önce konuşulan Türkçe’nin arılığının, Türk kültür mirasının zenginliğinin tanıtılıyor olması da ayrıca memnuniyet verici. Geçmişin bilgeliğiyle yoğrulan bu topraklar, tarihsel birikimiyle yalnızca Kırgız halkının değil, tüm insanlığın ortak hafızasında yer buluyor.' ifadelerini kullandı.

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Emine Erdğoan ayrıca, Kırgızistan Devlet Başkanı’nın eşi Aigul Zhaparova’nın ev sahipliğinde, Macaristan Başbakanı’nın eşi Anikó Lévai ile Ala Arça Milli Parkı’na ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, 'Her adımımızda Kırgızistan’ın kültürel zenginlikleriyle karşılaştığımız bu özel coğrafyada, Kırgız geleneklerini yerinde deneyimledik. Her bir değer, bir halkın ruhunu ve köklerini yansıtırken; dostluğun, kültürlerarası bağların ve ortak mirasların güzelliğini taşıyor. Yüreklerimize işleyen bu samimi misafirperverlik için Aigul Zhaparova Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum.' dedi.