Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan’dan Kiev’deki zirveye mesaj: Kötü günler geride kalacak

#Emine Erdoğan#Ukrayna#Kiev
Emine Erdoğan’dan Kiev’deki zirveye mesaj: Kötü günler geride kalacak

Ukrayna’da düzenlenen Lider Eşleri 2’nci Zirvesi’ne bir video mesaj gönderen Emine Erdoğan, “Tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna’daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan zirveye gönderdiği video mesajında, "Irk, dil, din gibi ayrımları gözetmeden, savaş mağduru tüm kadın ve çocukların desteklenmesi için el ele verelim. Türkiye olarak, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanıyor ve bu savaşın durdurulması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Video mesajın ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Emine Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin bir an önce son bulmasını temenni etti.

Erdoğan mesajında şunları söyledi; "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi, değerli dostum Olena Zelenska'nın daveti ile Lider Eşleri 2. Zirvesi'ne video mesajla katıldım. Zirve ile tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna'daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum."

Gözden Kaçmasın

Tahıl Masasının detayları... Yönetim merkezi MSÜ olacak'Tahıl Masası'nın detayları... Yönetim merkezi MSÜ olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Ukrayna#Kiev

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski
25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

25 yaşındaki anneyi bebeğinin gözlerinin önünde hunharca öldürmüştü! Katil 42 yıl sonra bulundu ama...

#Nadine Madger
Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk