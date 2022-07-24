Emine Erdoğan’dan Kiev’deki zirveye mesaj: Kötü günler geride kalacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan zirveye gönderdiği video mesajında, "Irk, dil, din gibi ayrımları gözetmeden, savaş mağduru tüm kadın ve çocukların desteklenmesi için el ele verelim. Türkiye olarak, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanıyor ve bu savaşın durdurulması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Video mesajın ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Emine Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin bir an önce son bulmasını temenni etti.



Erdoğan mesajında şunları söyledi; "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi, değerli dostum Olena Zelenska'nın daveti ile Lider Eşleri 2. Zirvesi'ne video mesajla katıldım. Zirve ile tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna'daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum."