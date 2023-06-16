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Emine Erdoğan'dan karne günü mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Karne Günü#Yaz Tatili
Emine Erdoğandan karne günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 10:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki, her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır" dedi.

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Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum.

Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki, her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır.

Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum."

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#Emine Erdoğan#Karne Günü#Yaz Tatili

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