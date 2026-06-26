Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

"Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller."
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