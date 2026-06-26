×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Karne#Öğrenci
Emine Erdoğandan karne alan öğrencilere tebrik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 10:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, karnelerini alan tüm öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, şunları kaydetti:

Gözden KaçmasınOkullarda karne heyecanı: Son zil çaldı, yaz tatili başlıyorOkullarda karne heyecanı: Son zil çaldı, yaz tatili başlıyorHaberi görüntüle

"Her birinizin gösterdiği çaba, attığı adımlar ve kurduğu hayaller çok kıymetli. Tatil süresince, kitaplarda saklı farklı dünyaları keşfetmeyi, doğayla kucaklaşmayı, gönlünüzce dinlenmeyi unutmayın. İçinizdeki öğrenme aşkının ve hayata dair merakınızın hep canlı kalmasını diliyorum. İyi tatiller."

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Karne#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!