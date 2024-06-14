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Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Karne#Okul
Emine Erdoğandan karne alan öğrencilere mesaj
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün karne alan öğrenciler için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "tüm öğrencilerimizin sevincini canı gönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum." dedi.

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Emin Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canı gönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.

Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.

Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. 

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#Emine Erdoğan#Karne#Okul

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