Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

Emin Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canı gönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.

Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.

Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun.

Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.



Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.



Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. 👏📚✏️