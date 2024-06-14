Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere mesaj

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Emin Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canı gönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.
Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.
Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun.
Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 14, 2024
Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar.
Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun. 👏📚✏️