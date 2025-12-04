×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Zonguldak#Karadeniz Ereğli
Emine Erdoğandan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Törenine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 12:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü, özel gereksinimli çocuklarımızın kalplerine güç, yollarına ışık, hayallerine cesaret versin. Ailelerimize kolaylık, çocuklarımıza başarı, bu projeye emek veren herkese bereket ve iyilik diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Zonguldak Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin video da yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Zonguldak#Karadeniz Ereğli

BAKMADAN GEÇME!