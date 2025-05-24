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Emine Erdoğan'dan ''Karabağ Atları''nın gösterisine ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#Karabağ Atları'#Dünya Etnospor Birliği
Emine Erdoğandan Karabağ Atlarının gösterisine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 23:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Etnospor Birliğince düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali'ndeki ''Karabağ Atları''nın gösterisine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Festival alanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaret eden Emine Erdoğan, burada ''Karabağ Atları''nın gösterisini izledi.

Daha sonra gösteriye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "7'nci Etnospor Kültür Festivali'nde gönüllere işleyen Karabağ Atları'nın eşsiz gösterisi… Bir milletin kültürü, diğerinin yüreğinde yankı buldu bugün. İki devlet, bir millet; kültürde, yürekte ve gelecekte daima bir bütün." ifadesini kullandı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarına paylaşımında yer veren Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı da etiketledi.

Emine Erdoğan ayrıca paylaşımında gösteriye ilişkin videoya da yer verdi.

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#Emine Erdoğan#Karabağ Atları'#Dünya Etnospor Birliği

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