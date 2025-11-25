×
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı" paylaşımı

#Emine Erdoğan#Kadın Şiddeti#Aile Direnci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır" dedi.

Emine Erdoğan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı'yla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır. Bu kırılma, bir evin sesini kısar, bir çocuğun geleceğe dair güvenini gölgeler ve toplumun ortak değerlerini yıpratır. Dolayısıyla şiddet, her türüyle aynı derecede yıkıcıdır ve asla kabul edilemez. Devletimizin şiddetle mücadelede attığı kararlı adımlarla bu karanlığı dağıtacağımıza yürekten inanıyorum. Hiçbir haneyi sarsmayan, hiçbir yaşamı gölgelemeyen şiddetsiz Türkiye için el ve gönül birliği ile çalışmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

 

