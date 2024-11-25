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Emine Erdoğan'dan 'Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü' paylaşımı

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#Emine Erdoğan#Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü#Paylaşım
Emine Erdoğandan Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 14:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şiddetin karanlığı, yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralar. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır" dedi.

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Emine Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Şiddetin karanlığı, yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralar. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır. İnanıyorum ki, devletimizin şiddetin her türlüsüne karşı attığı güçlü adımlar, medya, sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi her bir bireyin desteğiyle daha da güçlenecektir. Zira ‘Bu son olsun’ dediğimiz şiddet vakalarının sonunu ancak birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü#Paylaşım

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