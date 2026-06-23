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Emine Erdoğan’dan İstanbullulara sergi çağrısı

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#Sıfır Atık#Emine Erdoğan#Sürdürülebilir Yaşam
Emine Erdoğan’dan İstanbullulara sergi çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor” dedi.

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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Taksim Meydanı’nda ziyarete açılan “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” sergisine ilişkin şunları söyledi: “Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi, tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum.”

 

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#Sıfır Atık#Emine Erdoğan#Sürdürülebilir Yaşam

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