Gündem Haberleri

Emine Erdoğan'dan İstanbul Boğaz'ındaki geçit törenine ilişkin paylaşım

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 18:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin, "Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatının da aralarında olduğu filonun İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali. Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."

