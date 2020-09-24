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Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan ‘işaret dili’ paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan ‘işaret dili’ paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından işaret diliyle yaptığı paylaşımda Dünya İşaret Dili Günü’nü kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, “Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum” notu ile çekilen videosunu paylaştı. Erdoğan işaret dili ile yaptığı açıklamada, “Sevginin dili, ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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