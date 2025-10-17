Emine Erdoğan’dan UNECE Sekreteri ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu'muz vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

UNECE İCRA SEKRETERİ MOLCEAN İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile buluşmaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, sürdürülebilir toplu konutlardan ormanların korunmasına, çevreye duyarlı modadan atık yönetiminin güçlendirilmesine kadar doğayla uyumlu bir kalkınma anlayışını ele aldık." ifadelerini kullandı.

