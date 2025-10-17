×
HABERLERGündem Haberleri

Emine Erdoğan’dan UNECE Sekreteri ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 20:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu'muz vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

UNECE İCRA SEKRETERİ MOLCEAN İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile buluşmaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, sürdürülebilir toplu konutlardan ormanların korunmasına, çevreye duyarlı modadan atık yönetiminin güçlendirilmesine kadar doğayla uyumlu bir kalkınma anlayışını ele aldık." ifadelerini kullandı.

#Emine Erdoğan#İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Çevreyi Koruma Kurumu

