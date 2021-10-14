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Emine Erdoğan’dan ilk turşu

#Emine Erdoğan#Turşu #ÇUBUK
Emine Erdoğan’dan ilk turşu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kadınlarla birlikte tarladan toplanan yöresel lezzetlerle turşu kurdu.

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İlk kez turşu kurduğunu söyleyen Erdoğan, “Yemek yapmayı çok severim ama turşu hiç yapmadım. Ben çocukken annem turşu yapardı ben de ona yardım ederdim. Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık” dedi.

ERDOĞAN TURŞU İSTEDİ

Emine Erdoğan, etkinliğe gelirken, Tayyip Erdoğan ile olan diyaloglarını da, “Buraya gelirken Başkan, ‘Nereye gidiyorsun’, ben de Çubuk’a deyince, ‘Bana bir tabak turşu yollasınlar’ dedi” sözleriyle anlattı. Evde en çok lahana ve salatalık turşusunu tükettiklerini anlatan Erdoğan, Tayyip Erdoğan’ın salatalık turşusu sevdiğini söyledi. Emine Erdoğan’a ilk kez yaptığı turşuyu hediye eden kadınlar, ayrıca yaptığı turşuya 100 üzerinden 100 puan verdiklerini söylediler. Emine Erdoğan ise “Benim elim her işe yatkındır ütüyü de çok iyi yaparım” dedi. Erdoğan, “turşuda sirke mi yoksa limon mu” sorusuna ise “Galiba sirke ağır bastı, ben uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem. Dolayısıyla sirke kazandı” yanıtını verdi.

BİZDE YEMEK SEÇİLMEZ

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Evde en çok hangi yemeğin piştiği sorulunca Emine Erdoğan “Evde yemek sorunu diye bir şey yok. Ben eşim, çocuklarım, yemek seçme olayımız yok. Ne yemek olursa biz yiyoruz. Ama şimdi torunlara bakıyorum, aynı şeyi göremiyorum. Maalesef seçiciler ve buna çok üzülüyorum” dedi. 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü de kutlayan Erdoğan, “Kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar” dedi.

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#Emine Erdoğan#Turşu #ÇUBUK

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