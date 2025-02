Emine Erdoğan’dan iklim uyarısı: Plastik atıkla kuşatıldık

Haberin Devamı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, ‘Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı’ etkinliğine katıldı. Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in kızı ve Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif’in ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YAPILACAKLAR LİSTEMİZİN EN BAŞINDA: “Dünyanın çehresi, üretim ve tüketim sistemleriyle her gün değişiyor, tabiat bu büyük baskının altında eziliyor. Ekolojik dengeye insan eliyle verilen ağır hasarın faturası da çok ağır oluyor. Ormansızlaşma, çölleşme, dengesizleşen yağışlar, kuraklık ve doğal felaketlerdeki artış, ödenen bedellerden sadece birkaç tanesi. Dünyanın her yerinde çözüm arayışları devam ediyor. Şu bir gerçek ki bu mücadelede başarı istiyorsak, ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım koymalıyız. Her alanda ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikalar üretmeliyiz. Yapılacaklar listemizin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmek yer alıyor. Çünkü döngüsel ekonomi çevre dostudur. Daha az kaynak tüketir ve kaynakların önemli bir kısmını geri kazanmayı hedefler. Daha da önemlisi, döngüsel ekonomi kendisiyle akraba kavramları da yürürlüğe sokar. Sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm, atık yönetimi, sıfır atık ve yenilenebilir enerji bunlardan birkaçıdır.

Haberin Devamı

YENİ İŞ İMKÂNLARINA KATKIDA BULUNABİLİRİZ: Döngüsel ekonomiye imkân tanırsak, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşabiliriz. Doğal kaynakların üzerindeki stresin azaldığını görebiliriz. Karbon emisyonlarının tehdit edici düzeyinden kurtulabiliriz. Hatta, yeni iş imkânlarının oluşmasıyla refah düzeyine önemli bir katkıda bulunabiliriz. Türkiye olarak, çevre dostu politikaları merkeze aldığımız Sıfır Atık Hareketi bu anlamda önemli bir modeldir.

HERKES İKLİM MÜLTECİSİ OLMA POTANSİYELİNDE: Başkanı olduğum Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu ile önemli projeler yürütüyoruz. Sıfır Atık Vakfı da küresel girişimler için bir çatı olmaya devam ediyor. BM verilerine göre, 2010’da dünyadaki toplam mültecilerin yüzde 61’i iklim mültecisi olurken, bu rakam 2020’de yüzde 84’e yükseldi. Bugün dünyada herkes bir iklim mültecisi olma potansiyeline sahip.

Haberin Devamı

BAZI ÜLKELER DAHA YÜKSEK RİSKLİ: Bazı ülkelerin diğerlerine kıyasla çok daha yüksek riskle karşı karşıya kaldıklarının unutulmaması gerekiyor. Çünkü coğrafi konumları sebebiyle iklim değişikliğinden orantısız şekilde etkileniyorlar. Bir anlamda başkalarının hatalarının cezasını çekiyorlar. Sormak istiyorum, bu çok büyük bir adaletsizlik değil mi? Mesela, Pakistan’ın küresel sera gazı emisyonlarına katkısı yüzde 1 bile değil. Buna rağmen iklim değişikliği ile sıklığı ve şiddeti artan sel ve aşırı sıcaklıklar gibi felaketleri yaşamak zorunda kalıyorlar. 2010’daki sel felaketinde Pakistan’a gelmiş ve bölgede bulunmuştum. Yaşanan acının en yakın şahitlerinden biriyim. Felaketlere bağlı ölümler raporlarda birer rakam olarak yer alıyor. Ancak o rakamların her biri yıkılan hayatlardır. Ardından yas tutulan anneler, babalar, eşler, çocuklar, dostlardır. Buradan anlaşılıyor ki çok güçlü bir iklim adaleti savunuculuğu yapmak ve bu konuyu yüksek sesle dile getirmek zorundayız.

Haberin Devamı

YILDA 5 TRİLYON PLASTİK POŞET: Plastik kirlilik, içinden çıkılamayan bir sorun yumağına dönüşmüş durumda. Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik atık üretiliyor, her 1 dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınıyor, her yıl yaklaşık 5 trilyon plastik poşet kullanılıyor. Tek kullanımlık plastik ürünlerin ömrü ortalama 15 dakika iken buna karşın doğada çözünmesi ise bin yılı buluyor. 75 ila 199 milyon ton plastiğin an itibarıyla okyanuslarımızda olduğu tahmin ediliyor. Üstüne üstlük bu kirlilik, dünya nehirleriyle ülkeden ülkeye seyahat ediyor. Son araştırmalar gösteriyor ki yeni doğan bebeklerin plasentasında bile mikro-plastik bulunuyor. Adeta plastik atıkla kuşatılmış durumdayız desek yanlış olmaz. Biz Türkiye’de 1 Ocak 2019’da plastik poşetleri ücretlendirdik. Bu uygulamamızın meyvelerini ilk aşamada bile plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik bir azalma olarak topladık. Pakistan’da da benzer uygulamaların yapıldığı bilgisini aldım. Sizlerin de iklim değişikliği ile mücadelede titiz çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Pakistan’ın çevre konularındaki çalışmalarında, Pakistan’ın güçlü kadınlarının önemli aktörler olacağına inancım tam.”

Haberin Devamı

EL SANATLARI SERGİSİNİ GEZDİ

- Başbakanlık İklim Değişikliği ve Çevresel Eşgüdüm Koordinatörü Romina Khurshid Alam, Emine Erdoğan’a Sıfır Atık girişimindeki olağanüstü liderliği için teşekkürlerini sundu. Emine Erdoğan’ın vizyonu altında Türkiye’nin atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda küresel bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Alam, Emine Erdoğan’ın çalışmalarının yalnızca Pakistan için değil tüm dünya için ilham kaynağı olduğunu bildirdi. Emine Erdoğan, konuşmasının ardından Pakistan El Sanatları Sergisi’ni gezdi.