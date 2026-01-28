×
Emine Erdoğan’dan iklim tebriki

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ı Beştepe’de kabul etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanı Murat Kurum’u ve Sıfır Atık Vakfı Başkanımız, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ı üstlendikleri kıymetli sorumluluklar dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin, küresel iklim mücadelesine yön veren kararların alınacağı COP31’e ev sahipliği yapacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnanıyorum ki bu tarihi zirve, iklim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olacak. Türkiye’nin birikimi, vizyonu ve çevre alanındaki öncü yaklaşımıyla birlikte COP31’in, daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmasını diliyorum.” 

 

