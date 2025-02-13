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Emine Erdoğan'dan 'iklim krizi' mesajı: Ortaya bütüncül yaklaşım koymalıyız

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#Emine Erdoğan#İklim Krizi#Pakistan
Emine Erdoğandan iklim krizi mesajı: Ortaya bütüncül yaklaşım koymalıyız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan ziyaretinde katıldığı ekonomi programına ilişkin paylaşım yaptı. İklim krizine değinen Emine Erdoğan, "İklim krizi ile mücadelede başarı istiyorsak, ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım koymalıyız." dedi.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Resmi ziyaretimiz kapsamında İslamabad’da, Pencap Eyaleti Başbakanı Maryam Nawaz Sharif’in ev sahipliğinde düzenlenen “Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik için Pakistan-Türkiye Ortaklığı” programına katılmaktan memnuniyet duydum.

İklim krizi ile mücadelede başarı istiyorsak, ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım koymalıyız.

Yapılacaklar listemizin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmek yer alıyor.

Emine Erdoğandan iklim krizi mesajı: Ortaya bütüncül yaklaşım koymalıyız

Döngüsel ekonomiye imkân tanırsak, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşabiliriz.

Bu anlamda yerelden küresele yayılarak, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi alanında ilham veren bir model olan #SıfırAtık hareketinin serüvenini paylaşmaktan memnuniyet duydum.

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Emine Erdoğandan iklim krizi mesajı: Ortaya bütüncül yaklaşım koymalıyız

Dost ve kardeş ülkemiz Pakistan ile de bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için destek olmaya hazırız.

İki ülkenin çevre konularındaki iş birliğinin daimi olmasını diliyor ve dünyaya iyi gelecek nice projede buluşmayı temenni ediyorum.

Emine Erdoğandan iklim krizi mesajı: Ortaya bütüncül yaklaşım koymalıyız

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#Emine Erdoğan#İklim Krizi#Pakistan

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