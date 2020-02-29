MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
GeriGündem Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 29.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emine Erdoğan'dan İdlib paylaşımı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esed rejiminin saldırıları sonucu İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'den gelen acı haberler yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabb'im ülkemizi korusun. Milletçe başımız sağ olsun." 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle