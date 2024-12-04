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Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Hatay
Emine Erdoğandan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da ziyaret ettiği Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsana dokunan her iyilik, yarının en parlak ışığıdır. Hatay'da hayat bulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi, bu ışığı güçlendirerek gönülden gönüle çoğaltıyor. Ülkemiz ve milletimiz için umut dolu başka projelerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Açılış Programı ve Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Ziyareti'nden görüntüler de yer aldı. (DHA)

Emine Erdoğandan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Hatay

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