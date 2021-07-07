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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı

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Emine Erdoğan'dan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan, suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda bir araya geldikleri Haiti Cumhurbaşkanı Moise'in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve eşi Martine Moise'in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise'e taziye ve acil şifa dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında iki cumhurbaşkanının bir süre önce gerçekleşen buluşmasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan," TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Son olarak 100 bin sosyal konut kampanyası başlattık. yatay mimari esaslı, mahalle kültürünü yaşatan bu kampanyada 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık. Halen 76 bin sosyal konutun inşasına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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