Emine Erdoğan'dan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakın zamanda bir araya geldikleri Haiti Cumhurbaşkanı Moise'in uğradığı menfur saldırıda hayatını kaybettiğini ve eşi Martine Moise'in de ağır yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.



Haiti halkına başsağlığı, Martine Moise'e taziye ve acil şifa dileyen Emine Erdoğan, paylaşımında iki cumhurbaşkanının bir süre önce gerçekleşen buluşmasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.

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