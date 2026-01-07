×
Emine Erdoğan'dan 'Görme Engelliler Haftası' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür. Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır. İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

#Emine Erdoğan#Görme Engelliler Haftası#Engellilik Farkındalığı

