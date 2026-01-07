Emine Erdoğan'dan 'Görme Engelliler Haftası' paylaşımı

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl dönüşüm; bireylerin değil, alışkanlıkların değişmesiyle mümkündür. Farkındalık arttıkça, dayanışma güçlenir; birlikte yaşam kültürü daha da sağlamlaşır. İşte bu nedenle görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim; empati, sevgi ve anlayışla el ele aşalım. 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, dayanışmanın omuz omuza büyüdüğü ve hayatı birlikte kolaylaştırabildiğimiz günlere vesile olmasını diliyorum" dedi.