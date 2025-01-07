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Emine Erdoğan'dan 'Görme Engelliler Haftası' mesajı

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#Beyaz Basyon#Emine Erdoğan#Görme Engelliler Haftası
Emine Erdoğandan Görme Engelliler Haftası mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır.

Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir.

Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum.

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#Beyaz Basyon#Emine Erdoğan#Görme Engelliler Haftası

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