Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı'na ilişkin paylaşım

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.
Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum. #KoruyucuAilem— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 1, 2026
📍Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı pic.twitter.com/QpNMY3Sfnl