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Emine Erdoğan'dan 'Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı'na ilişkin paylaşım

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Çalıştay
Emine Erdoğandan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programına ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 15:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

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#Emine Erdoğan#Koruyucu Aile#Çalıştay

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