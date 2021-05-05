Emine Erdoğan'dan, gıda bankacılığının yaygınlaştırılmasına destek

Satır, "Sıfır atık kampanyası ile Türkiye'de çevre hassasiyetini öne çıkaran ve çeşitli faaliyetlere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan; israfın önlenmesi için, özellikle gıdanın topraktan tabağa ulaşma sürecindeki kayıpların önüne geçilmesinde tarafsız şeffaf, etkin ve sürdürülebilir model olan 'gıda bankacılılığının yaygınlaştırılmasını' tavsiye ettiler" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan 'Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu' raporu geçen dönem tamamlandı. Raporda, gıda israfını azaltarak çevreyi korumak, kırılgan ve ihtiyaç sahibi insanlara gıda desteği sağlamak, yerel düzeyde insani örgütler ile sivil toplumu güçlendirmek temelli üç hedef için gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılması istendi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, gıda bankalarının standartlarının maddeler halinde yer aldığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile paylaşarak Türkiye’de ve dünyada uygulanan iyi örnekleri gösterdi. Satır, Emine Erdoğan ile görüşmesinin ardından DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu rapor akademisyenler, sivil toplum örgütleri büyük üreticiler tarafından değerlendiriliyor. Gıda bankacılığı konusunda derli toplu Türkiye’de var olan yegane rapordur" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZDAN MEMNUN'

Raporu Emine Erdoğan’la paylaştığını anlatan Satır, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanımla, dilekçe komisyonumuzda çalışmasını yaptığımız; gıda bankacılığının araştırılması ve yaygınlaştırılmasına dair kararımızı paylaştık. Emine Hanım sıfır atık projesiyle çevreye olan duyarlılığını ve diğer sosyal konularda da topluma olumlu mesajlar veriyor. Türkiye'de israfın önlenmesi, topraktan tabağa kadar olan süreçte yetiştirilen; ürünlerin her biri bir hazine olan ürünlerin iyi değerlendirilmesi, gıdanın korunması yolunda en önemli, en şeffaf, en kullanılabilir yöntemin bu olduğunu anlattık. Kendileri de çalışmalarımızdan memnun oldular, teşekkür ettiler. Gıda Bankacılığının tanıtılması, yaygınlaştırılması ve uygulanmasının artırılması için desteklerini istedik. Sıfır atık kampanyası ile Türkiye'de çevre hassasiyetini öne çıkaran ve çeşitli faaliyetlere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan da israfın önlenmesi, özellikle gıdanın topraktan tabağa ulaşma sürecindeki kayıpların önüne geçilmesinde tarafsız, şeffaf, etkin ve sürdürülebilir model olan; gıda bankacılılığının yaygınlaştırılmasını tavsiye ettiler. Raporumuzun hayata geçirilmesi, uygulanması konusunda verdikleri desteğe teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

RAPORDA ÖNERİLER

Komisyon tarafından hazırlanan ve Emine Erdoğan ile de paylaşılan raporda yer alan bazı öneri ve tavsiyeler şöyle:

"Gıda bankalarının tarafsız, şeffaf, etkin ve sürdürülebilir standartlarda çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıfların, gıda maddelerinin güvenli, etkili ve uygun bir şekilde nakli, depolanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için gerekli olan düzenleme yeteneğine, teknik kapasiteye ve elemana sahip olmalıdır. Gıda maddeleri ücret karşılığı dağıtılamaz, üçüncü kişilere satılamaz ve dağıtımı için kar, komisyon v.b talep edilemez. Son kullanım tarihi geçmiş, insan sağlığına zararlı ve standartlara uygun olmayan ürünler dağıtılamaz. Ürünlerin depolanması, tasnifi, muhafaza ve dağıtım için uygun depo alanları tahsis edilmelidir. Dağıtım esnasında kişilerin onurunun zedelenmesine sebep olabilecek şekilde teşhir edilmemesi esas alınmalıdır. Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunan dernek ve vakıflarca, gıda maddeleri dernek ve vakıfların yönetici, üye ya da yakınlarına dağıtılamaz. Dağıtım organizasyonu kargaşa, kaos ve kişilerin mağdur olmasına sebep olmayacak şekilde planlanmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır."

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